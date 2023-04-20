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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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