Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
