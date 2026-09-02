Erdoğan'dan Kırgızistan'da Göçebe Oyunları ve Zirve Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından Kırgızistan programlarına ilişkin ortak video paylaşımı yapıldı.

Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ile Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Bişkek'te, ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Stadyumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılanan Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın Ala Arça Enesai Devlet Konukevi'ndeki lider eşleri için düzenlediği programa katıldı.

Program kapsamında, konukevinin parkında yürüyüş yapan lider eşleri, Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin, aralarında komuzun da olduğu Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri ilgiyle takip etti.

Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesaplarından Bişkek'teki programa ilişkin yapılan paylaşımda, "Kırgızistan ile köklü ilişkilerimizin, dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Erdoğan çiftinin katıldıkları programlardan görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA