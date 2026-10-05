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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayI silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayI silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır"

Kaynak: AA
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