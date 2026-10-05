Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayI silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayI silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır"
Kaynak: AA