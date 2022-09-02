Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz." Güncel Kaynak: AA / Güç Gönel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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