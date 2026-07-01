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Erdoğan, Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti

Erdoğan, Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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