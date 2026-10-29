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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz"

Kaynak: AA