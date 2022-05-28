Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi (2) - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi (2)

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

AA / Güncel

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