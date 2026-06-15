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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri Yılbaşı Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hicri 1448. yılını kutlayarak, yeni yılın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bütün islam aleminin Hicri 1448'inci yılını sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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