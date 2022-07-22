Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." AA / Güç Gönel - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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