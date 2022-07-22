Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."
AA / Güç Gönel - Güncel