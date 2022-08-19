Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık." Güncel Kaynak: AA / Hanife Sevinç Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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