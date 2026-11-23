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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz"

Kaynak: AA