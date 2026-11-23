Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz"
Kaynak: AA