Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz."
Kaynak: AA