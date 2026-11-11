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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı"

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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