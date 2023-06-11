Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur."
Kaynak: AA / Güncel