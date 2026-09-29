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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz"

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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