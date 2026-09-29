Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti kendimiz için, kişisel ikbalimiz için değil 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz"
Kaynak: AA