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Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın İçin Anma Mesajı

Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın İçin Anma Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Aybüke'nin hatırasının her zaman yüreklerde yaşayacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'taki saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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