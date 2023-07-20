Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız."
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel