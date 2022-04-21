Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası...

AA - Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak"

AA / Barış Kılıç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Bayram, Güncel, Haberler

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