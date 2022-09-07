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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var."

Kaynak: AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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