Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir... - Haberler

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