Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti."

ANKA / Güncel