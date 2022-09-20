Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim."
Kaynak: AA / Dilara Küçükerdoğan - Güncel