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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz"

Kaynak: AA
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