Erdoğan ve Şerif'ten Telefon Görüşmesi

İLETİŞİM Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası'nın da sessiz kalamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı