Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüşerek İsrail'in Saldırılarını Kınadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini ve İsrail'in küresel istikrarı tehdit ettiğini ifade etti. Ayrıca, Filistin'deki soykırıma sessiz kalınmasının İsrail'i bu saldırılara yönlendirdiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail'in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail'in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

"Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalınması İsrail'i bu noktaya getirdi"

Cumhurbaşkanımız, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail'i bu noktaya getirdiğini, İsrail'in Gazze'deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel
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