Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Dördüncü Toplantısı nedeniyle Ankara'da bulunan Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.