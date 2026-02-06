Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'ye gitti

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Osmaniye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Osmaniye'ye gitti. Erdoğan öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Osmaniye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı anma programı Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenecek. Programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılacak.

