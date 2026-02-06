Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de depremzede Solak ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye ziyareti kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu.

Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
