Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı, raket tutuşu sosyal medyada gündem oldu
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün birlikte iftar açtığı Mimar Sinan Yurdu öğrencileriyle masa tenisi de oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu sosyal medyada gündeme oturdu. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşla iftar buluşmalarını sürdürüyor. Erdoğan bu sefer de Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tenise hayli alışık olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis raketini sap kısmından değil de yuvarlak olan tarafından tutması sosyal medyada gündeme oturdu.
Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı ise "B Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı sık sık tenis oynuyor. Böyle tutunca da sürekli kazanıyormuş" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis oynadığı anlar: