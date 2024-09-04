Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun Mısır İthamlarını Reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu tarafından Mısır'a yapılan ithamları güçlü bir şekilde reddetti. Erdoğan, bu konudaki net tutumlarını vurgulayarak, uluslararası alanda adalet ve doğruluk ilkesine dayalı bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti. İlişkilerin güçlendirilmesi ve barışın sağlanması için iş birliği çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim"
Kaynak: AA / Güncel