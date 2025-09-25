Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neşet Ertaş ustayı rahmetle yad ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13'üncü ölüm yıl dönümünde sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimizde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, gönül mimarı Neşet Ertaş ustayı ebedi aleme irtihalinin 13'üncü yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.