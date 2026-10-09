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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz."

Kaynak: AA