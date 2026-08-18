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Erdoğan: Milli Dayanışma Kanunu hayırlara vesile olsun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen; Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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