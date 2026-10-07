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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir"

Kaynak: AA