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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız"

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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