Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize söz verdiğimiz her projeyi yaptık" Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (7) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı." Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimize söz verdiğimiz her projeyi yaptık' - Haberler

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