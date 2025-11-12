Erdoğan, Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Basına kapalı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
