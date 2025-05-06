Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyarette bulundu.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.07'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beytepe'de bulunan konutuna geldi.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Sonrasında Bahçeli de konutundan MHP Genel Merkezi'nde geçmek üzere ayrıldı.
İki isim arasındaki bir önceki görüşme, 9 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti.