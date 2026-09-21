Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti
Kaynak: AA