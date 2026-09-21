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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti

Kaynak: AA