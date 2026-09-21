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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti

Kaynak: AA
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