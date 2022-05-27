Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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