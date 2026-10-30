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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz"

Kaynak: AA
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