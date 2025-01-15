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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması için temas ve işbirliğinin süreceğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması için temas ve işbirliğinin süreceğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Kabulde Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Milli Birlik Hükümeti'nin Türkiye için Libya'daki meşru muhatap olduğunu belirterek, iki ülke arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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