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Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
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