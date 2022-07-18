Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KYK kredi borçlarına faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak, sadece anapara ödenecek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz." AA / Osman Baytürk - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

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