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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın İnşası Başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin tereddütü olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır."

Kaynak: AA
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