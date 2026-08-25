Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın İnşası Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin tereddütü olmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır."
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır."
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