Haberler

Erdoğan Kerkük Valisi Ağa’yı kabul etti

Erdoğan Kerkük Valisi Ağa’yı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak'taki Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, refah ve huzurun devamının Irak'ın geleceği için büyük önem taşıdığını, bu kapsamda Türkiye'nin desteğinin güçlü bir şekilde süreceğini, yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını da yürüten Vali Ağa, Kerkük'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmen toplumunun teşekkürlerini iletirken, bu yeni dönemin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyorlardı, Türkiye'de böyle yakalandılar
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

Özgür Özel'in izleri siliniyor: Edirne'de sessiz sedasız değişiklik
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi