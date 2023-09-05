Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

title