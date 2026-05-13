Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Tokayev Tarafından Karşılandı

Güncelleme:
DETAYLAR EKLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Salonu'nda çocuklar, "Ata yurda hoş geldiniz" sloganlarıyla karşıladı, Erdoğan "Hoş bulduk" karşılığını verdi.

Şeref Salonu'nda çocuklardan oluşan koro, "Dombra" şarkısını seslendirdi. Erdoğan, ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tokayev ile ayaküstü görüşmesinin ardından Erdoğan, havaalanından ayrıldı.

Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
