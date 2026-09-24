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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğini, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğini, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğini, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladı

Kaynak: AA
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