Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğini, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğini, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin gerekliliğini, ticari gemilere saldırının izahının olamayacağını, taraflardan sorumlu davranış beklediğini vurguladı
Kaynak: AA