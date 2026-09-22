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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum"

Kaynak: AA